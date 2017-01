17-01-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Persoon zwemt in ijskoude zee bij Delfzijl

Delfzijl - ⁠⁠⁠Hulpdiensten zijn om 12:45uur uitgerukt voor een persoon te water t.h.v het Eemshotel in Delfzijl. Een persoon ligt op flinke afstand vanaf het strand in het water.