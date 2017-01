17-01-2017, Raymond Bos 112Gr.

Politie zamelt 128 jassen in voor Leger des Heils

Groningen - De politie heeft 128 jassen ingezameld voor daklozen in Groningen. De jassen werden vanochtend aangeboden aan het Leger des Heils.

Oproep voor winterjassen

Een agent van Politie Noord-Nederland riep vorige week maandag op om winterjassen in te leveren aan de Sontweg in de stad, via een oproep op Instagram en Twitter. Dat deed hij omdat de politie in Rotterdam de week ervoor een dakloze een onrechtmatig verkregen jas ontnam. Dat zorgde voor veel ophef, in deze koude dagen.

Eenmansactie

Een woordvoerder van de politie liet weten dat het om een eenmansactie ging. Toch stopte de politie de inzamelingsactie niet, met nu als resultaat dus 128 winterjassen voor daklozen en andere personen die 'wel een winterjas kunnen gebruiken'. Mensen die nog jassen hebben kunnen deze naar het Leger des heils aan de Papengang brengen.