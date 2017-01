17-01-2017, Mark Heikens 112Gr.

Brandweer rukt uit voor gaslek in Scheemda (Video)

Scheemda - De brandweer van Scheemda is dinsdag opgeroepen voor een gaslekkage aan de Zwaagsterweg in Scheemda.

Er was door onbekende oorzaak een lek ontstaan in een hoofdgasleiding. Hoe het leek heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Netwerkbeheer Enexis heeft het lek gedicht.