18-01-2017, Sander Graafhuis 112Gr. & 112Haren.nl

Nachtelijk inzet brandweer vanwege schoorsteenbrand in Haren

Haren - In de nacht van dinsdag op woensdag moest de brandweer met spoed uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Anjerlaan in Haren.

Bij aankomst van de hulpdiensten stonden de bewoners van de woning buiten en werden opgevangen door de aanwezige politieagenten. Brandweerlieden hebben meteen een binnen verkenning uitgevoerd, de rookontwikkeling uit de schoorsteen op het dak was fors. De brandende delen zijn uit de houtkachel gehaald en buiten afgeblust. Met behulp van een hoogwerker uit de stad Groningen is een controle gedaan op het dak. De bewoners hebben tijdelijk een stookverbod opgelegd gekregen.