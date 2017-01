18-01-2017, Politie.nl

Mannen aangehouden voor insluipingen in woningen

Steenwijk, Groningen - De politie heeft maandag 16 en dinsdag 17 januari twee mannen van 34 en 59 jaar uit Groningen aangehouden. Ze worden er van verdacht dat ze bij meerdere bejaarden spullen hebben gestolen door gebruik te maken van een babbeltruc.

De politie kwam de mannen op het spoor dankzij alerte buurtbewoners.

Maandag 14 november werd een 96-jarige vrouw uit Steenwijk het slachtoffer van een babbeltruc. Een man belde bij de vrouw aan en deed zich voor als meteropnemer. Nadat hij weg was bleken er allerlei spullen te zijn verdwenen, waaronder sieraden. Buurtbewoners hadden een onbekende auto zien staan en vertrouwden het niet. Ze noteerden het kenteken. Een aantal getuigen hebben gezien dat een man de woning van de vrouw verliet. Ze gaven het kenteken en het signalement door aan de politie.

Babbeltrucs

Verder onderzoek leidde naar de mannen uit Groningen. Vermoedelijk zijn ze ook betrokken geweest bij babbeltrucs in Ommen, Noord-Nederland en Flevoland. Het gaat, op dit moment, in totaal om acht babbeltrucs. In alle gevallen werden bejaarde mensen benadeeld doordat een man zich voordeed als medewerker van een elektriciteitsmaatschappij of het waterschap. De politie wil nogmaals benadrukken dat mensen geen onbekenden binnen moeten laten. De meeste bedrijven kondigen hun bezoek van te voren aan en hun medewerkers dragen een legitimatie. Vertrouwt u het niet? Bel meteen 112. Kijk voor meer tips op politie.nl.