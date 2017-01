18-01-2017, 112Groningen.nl

Emotionele verrassing voor 112Groningen fotograaf Wim de Vries (Video)

Bedum - Woensdagavond 18 Januari om 19:15 uur werd 112-fotograaf Wim de Vries door de brandweer van Bedum en 112Groningen collega`s verrast met een laatste wens.

Twaalf jaar geleden begon Wim met foto’s maken voor de nieuwswebsite 112Groningen.nl. Door de jaren heen kwam Wim vaak over de vloer bij de plaatselijke brandweer om foto’s te maken bij oefeningen en incidenten. Sinds een jaar is Wim ernstig ziek, de gevreesde ziekte is toegeslagen met pijn in het hart van alle collega’s. Een gewilde wens ging woensdagavond in vervulling. De brandweer kwam voorrijden. Samen op de foto en hij kreeg cadeautjes.

Drie brandweerauto’s kwamen woensdagavond bij Wim zijn huis aan de Horst in Bedum. Namens brandweer Bedum kreeg Wim een speciale munt aangeboden. Naast een Speciale munt van de brandweer van Bedum kreeg Wim ook een speciale erepenning aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen. Een erepenning krijgt normaal gesproken alleen brandweermensen die stoppen bij de brandweer of voor iemand die zich jaren heeft ingezet bij de brandweer.

Namens de redactie van 112Groningen en fotografen kreeg Wim en zijn vrouw bloemen en een fruitmandje aangeboden. We wensen Wim en Menna veel sterkte de komende weken en maanden.

