18-01-2017, 112

Oefening op ijs bij Hoornsemeer

Groningen - Woensdag oefenden enkele Lifeguards van de Groninger Reddingsbrigade op het Hoornsemeer. We kregen spontaan het idee dat er misschien net genoeg ijs zou zijn om na jaren weer eens in de praktijk een ijsoefening te gaan doen.

Het ijs was nog niet dik genoeg om te schaatsen of om een echt goede oefening te draaien maar we hebben toch een aantal zaken kunnen oefenen. Bijvoorbeeld hoe je je gewicht het beste kunt verdelen over het ijs om een drenkeling te bereiken of hoe je een drenkeling uit een wak trekt zonder zelf ook in het wak te belanden. Er werd gewerkt met aangelijnde redders, een bergingsbrancard om aan te reiken aan de drenkeling en een methode waarbij de redder zijn voeten onder de oksels van de drenkeling steekt om de drenkeling uit het wak te trekken.

Dit alles natuurlijk met een lifeguard op de kant die de redder en drenkeling tezamen kon terug trekken naar de kant. Wij zijn in elk geval weer voorbereid op een echte vorstperiode en zullen deze kennis weer gaan overbrengen aan onze jeugdleden en lifeguards in opleiding.