19-01-2017, Chemie Park Delfzijl

Brandweerorganisatie Falck is klaar voor verhuizing

Delfzijl - De nieuwe brandweerkazerne bij Poort 3 van het Chemie Park Delfzijl krijgt steeds meer vorm.

U heeft het in het voorbijgaan misschien al gezien. Een opvallend rood gebouw bij de ingang naar Poort 3. Het gebouw is van buiten al gereed en nu worden de technische en klimaatinstallaties ingeregeld. Als alles gedroogd is verhuist brandweerorganisatie Falck van de oude kazerne op het Chemie Park naar dit nieuwe gebouw net buiten het hek van het Chemie Park. Naar verwachting zal dit begin februari plaatsvinden.

Ook Security zal intrek nemen in het nieuwe gebouw. Het Security-deel loopt echter wat vertraging op en zal op een later tijdstip verhuizen. Het verplaatsen van de functie van poort 2 en 3 naar het nieuwe gebouw bij poort 3, waaronder ook het crisiscentrum met alle faciliteiten die daarbij horen, speelt hier een rol bij.