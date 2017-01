19-01-2017, Politie.nl

Aanhouding na mishandeling bij verkeersruzie

Groningen - De politie heeft woensdagavond 18 januari een 25-jarige man uit Haren aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij bij een verkeersruzie op de S.S. Rosensteinlaan een 64-jarige automobilist uit Groningen heeft mishandeld.

Dat zou zijn gebeurd na een inhaalactie waarbij het slachtoffer met de lichten seinde naar de verdachte. Op het Wouter van Doeverenplein stopten beide auto’s, waarna de verdachte uit de auto zou zijn gestapt en naar de auto van het slachtoffer liep. Daar begon hij op de man in te slaan. Daarna stapte hij weer in en reed verder. Na een zoekactie kon hij enige tijd later worden opgespoord en werd hij aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling van zijn verwondingen. Agenten hebben hem uitgebreid gesproken en er is direct een aangifte opgenomen. Ook is er op de Rosensteinlaan gesproken met meerdere getuigen. De verdachte is ingesloten voor een nader onderzoek.