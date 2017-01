19-01-2017, Persbericht

Oproep hulp zoektocht Rottweiler Kayla heel Groningen!

Appingedam - Oproep hulp zoektocht Rottweiler Kayla heel Groningen! Niet achteraan gaan en niet, najagen, alleen bellen! Ze is nogsteeds weg. Nu al 19 dagen.

Bij zichtmelding bellen naar: 06 840 518 60 of 06 814 459 33

De vermistte Rottweiler Kayla is al meerdere dagen niet meer gezien. De laatste zichtmeldingen zijn tussen Appingedam, Delfzijl en Farmsum, maar omdat ook vanuit daar geen zichtmeldingen meer komen is het zoekgebied uitgebreid naar de hele provincie.

Na de gebeurtenissen rondom de zoekteams is de kern van dit verhaal dat Kayla nog steeds weg is en nu dus ook al meerdere dagen spoorloos. Eigenaresse en zoekteam vragen dan nu ook de hulp van alle Groningers. Vooral ook bij landerijen en boerderijen wordt gevraagd om uit te kijken. In schuren of andere openstaande gebouwen zou ze een plek hebben kunnen gevonden waar ze zich schuil houdt of heeft gehouden tijdens deze ijskoude dagen.

Nogmaals de oproep om er niet achter aan te gaan, haar niet na te jagen en niet te roepen. Belangrijk is dat ze nu rustig op één plek blijft waar de specialisten een plan kunnen maken om haar te vangen. Bij het vangen van een hond in overlevingsmodus is heel veel geduld, tijd en rust nodig

Kayla ontsnapte op Oudejaarsdag samen met labrador Joey uit een pension waar ze rustig de jaarwisseling door zouden brengen. Joey werd op Nieuwjaarsdag gevonden, Kayla zwerft sindsdien nog rond.

Een hond in overlevingsmodus wordt volledig teruggeworpen op instinctief gedrag. De normale huishond is even niet meer aanwezig, het instinct voert de boventoon. Alles wat als huishond leuk, fijn en herkenbaar was, vervaagt en gaat naar de achtergrond. De hond is in paniek, angstig, vertoont vluchtgedrag, zal weinig tot niet reageren op roepen van de naam, komt niet meer naar je toe en zal zich verstoppen en zoveel mogelijk onzichtbaar gaan bewegen gedurende dag/nacht.