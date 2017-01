19-01-2017, Patrick Wind 112Gr. & Joey Lameris

Vorstschade: Lekkage buitenkraan

Groningen - De brandweer van Groningen werd donderdagmiddag opgeroepen voor waterlekkage aan de Barkmolenstraat in de stad. Het ging om vorstschade en de bewoners waren niet thuis.

Ter plaatse bleek het te gaan om een buitenkraan die gesprongen was doordat het nu dooi is. De brandweer heeft het euvel gedicht zodat het probleem was verholpen. Daarna keerde men terug naar de kazerne.