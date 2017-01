19-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Kop/staart ongeval in Stadskanaal

Groningen - Op de Europalaan in Stadskanaal heeft donderdagavond een kop-staart aanrijding plaatsgevonden.

De automobilist in de voorste auto stond te wachten tot deze linksaf de Frankrijklaan in kon. Een achteropkomend voertuig is, vermoedelijk door gladheid, tegen zijn voorligger gebotst. Beide voertuigen zijn afgesleept. Voor zover bekend is, op spierpijn na, niemand gewond geraakt.