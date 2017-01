20-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Pan op vuur zorgt voor brandweerinzet

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd vrijdagmiddag rond 15.20 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Postkade in Stadskanaal.

Ter plaatse was sprake van rookontwikkeling in een woning. De brandweer is met een blusvoertuig en een hoogwerker ter plaatse gekomen om te zien waar de rookontwikkeling door werd veroorzaakt.

Een pan op het vuur bleek de rookontwikkeling te veroorzaken. De brandweer heeft de woning geventileerd en kon terugkeren naar de kazerne. Niemand raakte gewond.