21-01-2017, Martin Nuver 112Gr. & Gerrie de Groot

Kat vast op hoogte bij Hunzedijk

Groningen - Zaterdagmiddag om 15:20 uur kwam er een melding binnen van een dier vast op hoogte aan de Hunzedijk in de stad.

Ter plaatse bleek een kat al twee dagen vermist te zijn en hij werd zaterdagagmiddag in een boom op ongeveer acht meter hoogte gevonden naast een sloot en fietspad.

De hoogwerker van brandweer Groningen kwam ter plaatse, maar na overleg met de dierenambulance kon de brandweer niets doen omdat het fietspad geen 21 ton aan kan i.v.m de hoogwerker op te stellen.

Een kat die honger krijgt komt er meestal wel weer zelf uit, hij kwam er ook zelf in. De buurtbewoners en eigenanaren houden het in de gaten de komende dagen. Om met een losse ladder om hoog te gaan was te gevaarlijk. Hij zat net te hoog in de boom.