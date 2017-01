21-01-2017, Rico van der Lande 112Gr.

Rookmelder laat brandweer uitrukken in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl is zaterdagavond opgeroepen voor een brandgerucht aan de Helling in Delfzijl.

Bij aankomst van de brandweer ging er in een woning een brandmelder af. Na te hebben gewacht op de sleutel houder, kon de brandweer de woning betreden. Na een verkenning werd er niks aangetroffen. De brandweer keerde na een korte inzet terug richting de kazerne.