22-01-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Kat overleeft forse brand, keuken geheel verwoest

Groningen - Zaterdagavond om 23:05 uur kwam er een keukenbrand binnen bij de Hamburgerstraat in de stad. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling in de woning. De keuken aan de achterzijde van de woning is totaal uitgebrand.