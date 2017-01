21-01-2017, Jordi Haverdings/ Infoleek.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst brandweer Leek

Leek - Zaterdagavond 21 januari organiseerde de brandweer in Leek haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst reikte burgemeester Berend Hoekstra en clustercommandant Sietse Smit een tweetal brandweeronderscheidingen en diverse diploma's

De avond vond plaats in Sportcentrum Leek waar alle genodigden onder het genot van een hapje en een drankje stilstonden bij het behalen van de diploma's en jubilea.

Jubilea

Brandweer Groningen en burgemeester Hoekstra stonden stil bij de jubilea voor Pop van der Veen (bevelvoerder) en Erik Huisman (ploegchef post Leek) die inmiddels 25 jaar in dienst van de brandweer zijn.

Daarnaast was er aandacht voor Marcel Nijland die zijn diploma brandweerchauffeur heeft behaald. Johan Doornbosch en Tjeerd Wagenaar hebben beide het diploma voertuigbediener/ pompbediener behaald.

Op zoek naar versterking

Nog altijd zetten deze vrijwilligers en de andere blusgroepleden zich actief in voor de brandweer in Leek. Daarbij is brandweer Leek doorlopend op zoek naar versterking. Voor meer informatie over het werken bij de brandweer kan contact worden opgenomen met westerkwartier (@) vrgroningen.nl