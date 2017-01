22-01-2017, Politie.nl

Politie houdt drie inbrekers aan

Leutingewolde - Dankzij een oplettende getuige kon de politie in de nacht van zaterdag op zondag drie inbrekers aanhouden.

De mannen hadden kort daarvoor bij een loods van een witgoedhandel aan de Turfweg de toegangsdeur vernield en meerdere goederen, oa. wasmachines en koelkasten, weggenomen en in een bestelbus geladen. Hierna waren ze weggereden in de richting van Leek. De gealarmeerde politie kon dankzij de goede beschrijving van het voertuig door de getuige de mannen op de Oude Postweg in Midwolde aanhouden.

De goederen en bestelbus werden in beslag genomen en de verdachte, 18 en 43 jaar uit Groningen en 22 jaar uit Doetinchem werden ingesloten. De politie stelt een onderzoek in.