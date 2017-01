22-01-2017, Patrick Wind 112Gr.

Verdachten kunnen lopend cellencomplex Hooghoudt in

Groningen - Op de Hooghoudtstraat in de stad zijn zaterdagavond rond 21:35 uur meerdere mensen aangehouden. Kort daarvoor haalden ze spullen uit een container achter een hek bij de Makro even verderop.