23-01-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Vaatwasser in brand

Hoogezand - In een woning aan de Nolensstraat in Hoogezand heeft zondagavond een vaatwasser in brand gestaan.

De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. De woning is door de brandweer geventileerd maar heeft door de brand flink wat rookschade opgelopen. De vaatwasser is door de brandweer naar buiten gebracht en daar verder afgeblust.