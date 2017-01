23-01-2017, Mark Heikens 112Gr.

Containers vol met papier gaan in vlammen op (Video)

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is in de nacht van zondag op maandag omstreeks 03.13 uur opgeroepen voor een containerbrand aan de Elzen in Wagenborgen.

Op een steenworp afstand vanaf de brandweerkazerne stonden twee zeecontainers met papier in de brand. De brandweer heeft met een straal Hoge Druk en schuim het vuur weten te blussen. Het blussen nam enige tijd in beslag. Het oud papier dat opgeslagen lag in de containers is van de plaatselijke voetbalvereniging Wagenborger Boys en van de Petruskerk uit Wagenborgen. De voetbalvereniging en de Petruskerk zijn van deze brand de dupe. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. RTV Noord Dvhn