23-01-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Man te water in ijzige kou bij Tolbert (Video)

Tolbert - Om 11:15 uur is bij het Feithspark in Tolbert een man op een scootmobiel in een sloot terecht gekomen. De persoon werd er snel uitgehaald i.v.m de ijzige kou.

Ook werd de traumahelikopter ingezet ter assistentie. De ernst van de verwondingen is nog onbekend. Tv Noord Dvhn