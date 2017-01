23-01-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Vrouw te water in ijzige kou bij Tolbert

Tolbert - Om 11:15 uur is bij het Feithspark in Tolbert een vrouw op een scootmobiel in een sloot terecht gekomen. De persoon werd er snel uitgehaald i.v.m de ijzige kou.