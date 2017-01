23-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Werkstraf geëist voor brokkenpiloot

Musselkanaal - Tegen een 41-jarige man uit Musselkanaal is een werkstraf van 240 uur geëist. Hij bestuurde in 2015 de auto, die met hoge snelheid tegen een boom botste langs het Tweede Boerendiep. De man had drank op. Meldt Rtvnoord op haar site.