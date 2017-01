23-01-2017, Raymond Bos 112Gr.

Gewonde bij ongeval Eeldersingel Groningen

Groningen - Een automobilist heeft maandag aan het begin van de avond een fietser geschept op de Eeldersingel in de stad Groningen.

Door een nog onbekende oorzaak kwamen de automobilist en de fietser met elkaar in botsing. Een achterliggende auto zag het ongeval gebeuren en verleende eerste hulp. Direct na aankomst nam de ambulancedienst de zorg over. De politie heeft ongeval op papier gezet. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.