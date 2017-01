24-01-2017, Martin Nuver 112Gr.

Cabrio in lichterlaaie bij Gideonweg (Video)

Groningen - Aan de Gideonweg in de stad Groningen is maandagavond om 23:15 uur een Vw Golf Cabrio uit 1995 volledig uitgebrand. Tijdens het rijden merkten de jongeren dat er opeens rook uit de ventilator kwam i.p.v warme lucht.

Van de auto is niets meer over. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak. Kort geleden was hij nog APK gekeurd en waren wat onderdelen vervangen. Tv Noord