24-01-2017, Jan Beets / Westnieuws.nl

Grote brand verwoest woonboerderij in Kollum (Video)

Kollum - KOLLUM – Aan de Voorstraat in Kollum is in de nacht van maandag op dinsdag een grote woonboerderij door brand verloren gegaan.

Even voor twee uur werd de brandweer gealarmeerd. Bij het ter plaatse komen van korps Kollum was de brand reeds uitslaand en was de boerderij niet meer te redden. Er werd opgeschaald naar grote brand waarop ook de korpsen van Buitenpost, Grijpskerk, Dokkum en Burgum assistentie verleenden. Omdat de boerderij achter winkelpanden stond was de brand slecht bereikbaar. De boerderij ging geheel verloren. De bewoner was op vakantie en dus niet thuis. Niemand raakte bij de brand gewond. De oorzaak is onbekend.