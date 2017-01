24-01-2017, 112Groningen

Deel kippen dood na trailerbrand op A7

Marum - Op de A7 bij Leek stond dinsdagmorgen een vrachtwagen in brand die 10.000 kippen vervoerde. 150 kippen liepen tijdelijk op de snelweg maar werden later gevangen.

De vrachtwagen stond in de richting van Groningen naar Drachten. Er zijn enkele honderden kippen omgekomen aldus de woordvoerder, een exacte aantal is onbekend. De oorzaak is onbekend.