24-01-2017, Politie.nl

Politie heeft extra vragen in onderzoek naar dood Sietze Grave

Winschoten - Het team dat de dood van Sietze Grave uit Winschoten onderzoekt heeft nog een paar specifieke vragen die tot op heden onbeantwoord zijn gebleven.

Daarom flyeren ze op woensdagochtend 25 januari in de omgeving van de Hyacintstraat in Winschoten. De hoofdofficier van Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader(s).

Vragen

In de week na de dood van Grave zag een getuige dat een, tot nu toe onbekend gebleven, vrouw in de omgeving van de Hyacintstraat een portemonnee (zie foto) weggooide. Wie kent deze vrouw? Het team wil graag met haar in contact komen. Ook als u weet van wie de portemonnee is hoort het team dat graag.



In de nacht van 19 op 20 augustus 2016 werd er in de omgeving van de Hyacintstraat een vrouw gezien. Mogelijk was zij met twee mannen samen. Het gaat vermoedelijk niet om dezelfde vrouw als hierboven genoemd. Wie weet welke vrouw deze bewuste nacht in de omgeving liep?



Er werden een flink geldbedrag en sieraden weggenomen. Wie weet waar de sieraden en het geld gebleven zijn?

Tips

Heeft u antwoord op een van de vragen, of heeft u andere informatie over deze zaak waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek, neem dan contact op met het onderzoeksteam via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of met het Team Criminele Inlichtingen via 079-3458999.