24-01-2017, Patrick Wind 112Gr.

Scooterbrand Amkemaheerd in Beijum

Groningen - Op de Amkemaheerd in Beijum was vannacht om 00:35 uur een scooterbrand. Tijdens het rijden begon hij opeens te roken en daarna te branden.

Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. De brandweer heeft de scooter geblust. De eerste melding was Rensumaheerd.