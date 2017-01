25-01-2017, redactie

Plaatselijk dichte mist in Groningen

Groningen - Plaatselijk is het dichte mist in Groningen. Wees voorzichtig bij de weg en houdt afstand.

Het wordt verder 1 tot 3 graden. In de nacht naar donderdag gaat het licht tot matig vriezen. Er blijft kans op mist ontstaan, ook in de avond en nacht uren.