25-01-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Vrachtwagen van de weg door werkzaamheden

Appingedam ( Marssum) - Woensdagmorgen is een vrachtwagen chauffeur met zijn truck van de weg geraakt aan de Marsummerweg in Marssum.

De oorzaak waren wegwerkzaamheden die op dat moment plaats vonden. Medewerkers van het bedrijf hadden met pionnen de weg gedeeltelijk afgezet. De chauffeur, die er de heenreis zonder problemen was langs gekomen, ondervond op de terug weg helaas toch te veel hinder van de afzetting. De truck gleed de berm in en kon elk moment kantelen. Bergers van de firma Poort werden ingeschakeld om de truck weer op de weg te zetten. Door vakkundig werk was de klus in no-time geklaard en kon de man zijn weg weer vervolgen. De wegwerkers moesten gedurende de berging hun werkzaamheden onderbreken.