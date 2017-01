Op dezelfde dag werd in een woning in Groningen door leden van het Arrestatieteam een 36-jarige inwoner uit de stad aangehouden voor betrokkenheid bij deze beroving. Hij zit momenteel in gevangenhouding.

Na uitvoerig onderzoek werd de identiteit van de andere verdachten duidelijk. Daardoor konden vijf verdachten dinsdag 24 januari worden aangehouden op verschillende plaatsen in Groningen en Winschoten. Ook deze aanhoudingen zijn door het Arrestatieteam verricht. Er is bewust voor dit gespecialiseerde team gekozen omdat de verdachten in het bezit konden zijn van vuurwapens. Dit bleek ook bij de aanhouding van de 22-jarige verdachte. Hij had binnen handbereik een vuurwapen liggen toen hij werd aangehouden. Hierop werd ook de 23-jarige vrouw die bij hem aanwezig was aangehouden. Bij de aanhouding van de 25-jarige man troffen de leden van het Arrestatieteam in de woning meerdere soorten drugs aan. Ook de 30-jarige man die bij de 25-jarige in de woning was, werd aangehouden voor het bezit van verdovende middelen. De verdachten werden voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Dat houdt in dat de verdachten langer vast mogen worden gehouden.