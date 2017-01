25-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Ongeval in Stadskanaal

STADSKANAAL - Op een kruispunt tussen de Poststraat en de Handelsstraat in Stadskanaal heeft woensdagmiddag een ongeval plaatsgevonden.

Vermoedelijk heeft de bestuurder van een uit een zijstraat komende bestelwagen de auto op de voorrangsweg over het hoofd gezien. Een botsing was het gevolg. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de betrokkenen te controleren. Het is onbekend of iemand is meegenomen naar het ziekenhuis. De verkeersongevallendienst van de politie heeft onderzoek gedaan. Beide auto’s zijn afgesleept.