26-01-2017, DitisRoden.nl

Forse aanrijding bij Nieuw Roden (Video)

Nieuw Roden - Woensdagavond rond half 9 is er een auto tegen een boom gebotst op de Zevenhuisterweg in Nieuw Roden.

De bestuurder is waarschijnlijk de macht over het stuur verloren en aan de verkeerde kant van de weg tegen de boom geklapt. Vervolgens is de auto weer terug aan de andere kant van de weg terecht gekomen. Door de klap is de man uit de auto geslingerd en in de sloot terecht gekomen. De bestuurder is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis door een ambulance.

Wat de verwondingen zijn is niet bekend. De bestuurder was wel aanspreekbaar. Ook werd de traumahelikopter opgeroepen en deze hebben de hulpverleners geassisteerd. De politie doet onderzoek naar het ongeval.