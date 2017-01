Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Vanwege de grote gevaarzetting is gekozen voor een zo snel mogelijke ontruiming van de hennepkwekerij. Het energiebedrijf heeft het pand afgesloten van gas en elektriciteit.

Gevaarzetting

Hennepkwekerijen leveren gevaar op voor de omgeving. Als illegaal stroom wordt afgetapt, is de kans op brand aanzienlijk. Ook water-, geluids- en stankoverlast zijn vormen van overlast die omwonenden van een hennepkwekerij kunnen ondervinden. Tips over een mogelijke hennepkwekerij kunnen altijd bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.