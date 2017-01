26-01-2017, Patrick Wind 112Gr.

Kortsluiting bij Big Dana`s Groningen

Groningen - Bij Big Dana`s aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed achter in de zaak. Er was rookontwikkeling.

Door kortsluiting in een douchecabine ontstond de brand. Ten bate van afblussen werd er nog een stukje gesloopt om er goed bij te kunnen komen. Naastgelegen panden werden gecontroleerd. Salvage helpt de eigenaar bij afwikkeling van de schade. De politie deed onderzoek. Tv Noord Oogtv