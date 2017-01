27-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Politie auto tegen boom in stad (Video)

Groningen - Op de Zaagmuldersweg in de stad is donderdagavond een politie wagen tegen een boom gereden na een bocht.

De agenten waren onderweg naar een melding. Er vielen gelukkig geen gewonden. Wel werden de agenten gecontroleerd in de ambulance. De politie wagen raakte zwaar beschadigd. Een berger heeft voertuig geborgen.