27-01-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis 112Gr.

Veel schaatsplezier in de provincie

Uithuizermeeden - Wagenborgen - Na een lange tijd wachten was vrijdagmiddag dan eindelijk zover, de ijsbaanvereniging "Nooitgedacht" opende de ijsbaan voor iedereen, tot blijdschap van velen.

Zowel jong als oud vermaakten zich prima op de schaatsbaan aan de Elzen in Wagenborgen. Of de baan morgen nog open is, blijft nog even de vraag. De temperatuur zal de komende nacht omhoog gaan.

Niet alleen in Wagenborgen wordt er druk geschaatst, ook in Uithuizermeden zijn velen aanwezig op de ijsbaan.