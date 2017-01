Twee van hen zijn inmiddels door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De andere zes worden vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De uitslag daarvan wordt bekend gemaakt door het Openbaar Ministerie.

Diefstal spandoeken

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 24-jarige inwoner van Groningen in zijn woonplaats door een aantal voor hem onbekende mannen aangevallen. Het was zijn belagers te doen om een rugtas die het slachtoffer droeg. In deze tas zaten namelijk enkele spandoeken met daarop teksten over FC Groningen. Met het nodige geweld wisten de mannen de spandoeken mee te nemen. Het 24-jarige slachtoffer raakte gewond en moest zich dan ook onder doktersbehandeling stellen. De man deed aangifte. De diefstal van de spandoeken was vermoedelijk een reactie op een eerdere diefstal van een dergelijk doek uit het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Aanhoudingen dankzij alerte getuigen

Dankzij alerte getuigen konden in de nacht van zaterdag op zondag in Groningen twee inwoners van Heerenveen van 22 en 24 jaar worden aangehouden. Het duo was vermoedelijk betrokken bij de mishandeling en de diefstal. Op dinsdag en woensdag volgden nog zes aanhoudingen. De acht aangehouden verdachten maken deel uit van een supportersgroepering uit Heerenveen. Alle verdachten zijn inmiddels aangemeld voor een stadionverbod. Ook wordt door de gemeente Heerenveen onderzocht of een stadion omgevingsverbod opgelegd kan worden. Het politieonderzoek is nog niet afgerond en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Tot op heden zijn de gestolen spandoeken nog niet terecht.

