27-01-2017, Romke Notenbomer - 112Marum

Forse rookontwikkeling bij schoorsteenbrand in Nuis

Nuis - Vrijdagmiddag om 16.48 uur werd de Marumer brandweer opgeroepen voor een woning (schoorsteenbrand) aan de Nieuweweg in Nuis.

Ter plaatse bleek er uit de schoorsteen flinke rookpluimen te komen. Bij inspectie van de schoorsteen bleek een oververhitting van het rookkanaal de oorzaak te zijn.

De kachel is door de brandweer naar buiten gedragen, waarna het rookkanaal van onderen kon worden gereinigd. Even later kwamen er toch wat vlammen en vonken uit de schoorsteen. Gelukkig bleef dit beperkt tot de schoorsteen en sloeg dit niet over naar de woning.

De schade aan de woning bleef ook beperkt. De brandweer en de hoogwerker stonden geparkeerd op de Nieuweweg. Het autoverkeer werd via het fietspad gedirigeerd.

Het vegen van de schoorsteen heeft nog geruime tijd in beslag genomen.

