De aangehouden getuige werd eerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering en mishandeling van een ex-lid van motorclub No Surrender in Glimmen. Hij zat hiervoor niet meer vast, maar blijft wel verdachte in deze zaak.

De verdachte was als getuige in de rechtbank aanwezig voor een zaak over rijden onder invloed door de voorman van No Surrender. De getuige heeft verklaard dat hij degene is die het motorvoertuig heeft bestuurd en niet de voorman van No Surrender. De officier van justitie denkt dat deze verklaring niet in overeenstemming is met de waarheid. Daarom is de getuige aangehouden op verdenking van het plegen van meineed. De voorman van No Surrender is door de rechter veroordeeld voor 650 euro boete.