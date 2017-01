28-01-2017, Politie.nl

5 aanhoudingen en een vuurwapenvondst na bedreiging in bar

Rotterdam - Zaterdagochtend 28 januari hielden agenten vijf mannen aan aan de Witte de Withstraat na een melding van diverse bedreigingen in een bar aan de Schilderstraat.

In de auto van de mannen troffen agenten een vuurwapen aan. Bij de aanhoudingen losten de agenten een waarschuwingsschot. Die ochtend kwam op de meldkamer de melding binnen dat bij een bar aan de Schilderstraat diverse mensen waren bedreigd en dat daarbij ook een vuurwapen zou zijn getoond.

Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse om op zoek te gaan de bedreiger. Niet veel later zagen ze degene om wie het zou gaan in een auto stappen, samen met nog drie mannen. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen, startten de agenten de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV). Toen de mannen geen gehoor gaven aan de instructies van de agenten en elke medewerking weigerden, lostten zij een waarschuwingsschot. Hierop konden de agenten het viertal alsnog aanhouden (30, 35, 35 en 36 jaar uit Rotterdam).

Een vijfde man (31, Groningen) die zich verdacht ophield werd ook aangehouden. Hij bleek later niets met het incident te maken te hebben en werd heengezonden. In de auto van het viertal werd een doorgeladen vuurwapen aangetroffen. Het wapen is genomen voor nader onderzoek. Dat geldt ook voor enkele duizenden euro's aan contanten die de agenten in het voertuig aantroffen. Nader onderzoek naar het incident loopt.