28-01-2017, Politie.nl

Drie mannen aangehouden voor bezit en handel drugs

Sappemeer - De politie heeft vrijdagavond 27 januari drie personen aangehouden op verdenking van bezit van en de handel in drugs.

Het drietal zat in een auto die stilstond op de Dr. Aletta Jacobsstraat in Sappemeer. De politie heeft de auto en de inzittenden gecontroleerd. Bij een 25-jarige man uit Hoogezand werd 50 gram harddrugs, vermoedelijk cocaïne, aangetroffen. Bij een 32-jarige man uit Groningen werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. Beide heren waren ook in het bezit van een behoorlijke hoeveelheid contant geld.

Zowel het drugs als het geld is in beslag genomen. De derde inzittende betrof een 27-jarige man uit de gemeente Slochteren. Hij had een dubbele gebruikershoeveelheid harddrugs bij zich. Ook dat is in beslag genomen. Het drietal is ingesloten voor verhoor. De auto waarin zij zaten is voor nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De politie maakt proces-verbaal op.