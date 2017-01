28-01-2017, redactie

Deel gevel breekt af in binnenstad Groningen

Groningen - Op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat en de Wipstraat is zaterdagmiddag om 14:45 uur een gedeelte van een gevel afgebroken.

De oorzaak is nog onduidelijk. De weg was tijdelijk afgezet. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is geweest.

Heeft u foto`s mail ze dan via het contact formulier.