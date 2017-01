28-01-2017, Jordi Haverdings/ Infoleek.nl

Vrouw wordt met auto gelanceerd na botsing tegen paal in Tolbert

Tolbert - Zaterdag even voor zes uur is een vrouw met haar mini door onbekende oorzaak ter hoogte van de Hoofdstraat in Tolbert van de weg geraakt en op een paal gebotst.

Door de klap werd de auto gelanceerd en kwam enkele meters verder op de weg tot stilstand. Het personeel van de met spoed ter plaatse gekomen ambulance heeft de vrouw onderzocht. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht en de zwaar beschadigde auto is door een berger afgesleept.