29-01-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Automobiliste botst tegen boom bij Meeden

Meeden - Een automobiliste is zondagmorgen tegen een boom gebotst op de Hereweg bij Meeden. De aanrijding had forse schade tot gevolg.

De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. De oorzaak is nog onbekend. De auto is geborgen door berger Fruitema.