29-01-2017, Politie.nl

Man(23) aangehouden na verkeersruzie

Groningen - De politie heeft zaterdagmiddag 28 januari een 23-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van mishandeling.

Een 55-jarige fietser uit Groningen reed die middag over de Gerrit Krolbrug in zijn woonplaats. De 23-jarige Assenaar kwam op dat moment met zijn auto vanaf de Ulgersmaweg. De Assenaar zou daarbij geen voorrang hebben verleend aan de fietser. De fietser moest vol in de remmen en gaf door de schrik een klap tegen de auto. Daardoor ontstond een woordenwisseling tussen beide mannen. Toen de fietser wilde weggaan, liep de automobilist achter hem aan.

Daarna zou de fietser meerdere malen geschopt en geslagen zijn door de automobilist. De fietser liep door de mishandeling diverse verwondingen in zijn gezicht op. Hij is, onder anderen met een gebroken neus, overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Agenten hebben ter plekke met verschillende getuigen gesproken. Bovendien werd op basis van het signalement van de bestuurder en een beschrijving van de auto in de omgeving uitgekeken naar de inmiddels vertrokken automobilist. Even later kwam een melding binnen dat een automobilist zich op een politiebureau had gemeld. Op basis van de verspreide beschrijving werd hij herkend als de betrokken automobilist bij de verkeersruzie. Daarop is hij aangehouden voor zware mishandeling en ingesloten voor verhoor. De politie stelt een onderzoek in om te achterhalen wat er precies is gebeurd.