29-01-2017, Martin Nuver & Patrick Wind & Joey Lameris

80-jarige vrouw komt om het leven bij ongeluk op de Paterswoldseweg (Video)

Groningen - Bij een aanrijding op de Paterswoldseweg is zondagmiddag een 80-jarige vrouw uit Eelde dodelijk verongelukt. Ze zat naast haar eveneens 80-jarige echtgenoot, die hun auto bestuurde.

Hij reed in de richting van de Van Swietenlaan. In een bocht raakte hij door nog onbekende oorzaak in een slip. Daarop botste hij op de andere weghelft tegen een tegemoetkomende personenauto. De vrouw op de passagiersstoel overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Haar man, de bestuurder van de auto, is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de tegemoetkomende auto, een 19-jarige vrouw uit Zuidhorn, bleef ongedeerd.

Het zelfde geldt voor drie andere inzittenden. De Paterswoldseweg is enige tijd afgesloten geweest.

De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse doet een nader onderzoek naar de oorzaak van deze aanrijding.

