29-01-2017, Martin Nuver & Patrick Wind

Dodelijk ongeval Paterswoldseweg (Video)

Groningen - Op de Paterswoldseweg in Groningen zijn zondagmiddag om 13:43 uur twee personenauto’s in botsing geraakt. Een inzittende is overleden, een ander is daarbij gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde t.h.v het gebouw van de Openbare Ministerie en de Piccardthofplas. De Voa doet onderzoek. Persbericht volgt Tv Noord Oogtv Dvhn